Телеканалы Ленобласти покажут празднование Дня Победы

День Победы в этом году отпразднуют в режиме онлайн. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

День Победы в этом году отпразднуют в режиме онлайн. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Из-за пандемии коронавируса День Победы в Ленинградской области впервые пройдет без парадов, встреч с ветеранами, шествий и концертов. Отмечать годовщину жители региона будут в режиме онлайн. Трансляции главных событий покажут местные СМИ.

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в виртуальном режиме. Участники загрузили портреты родственников-ветеранов в интернет. В сеть также перекочевали рассказы стихов, семейных историй о войне и военные песни.

Освещать праздничные мероприятия и основные события в Ленобласти будут ЛенТВ24, 47channel.ru, Online47 и «Общая газета Ленинградской области».

Так, телеканал ЛенТВ24 8 мая покажет концерт-реквием «Это нужно не мертвым, это нужно живым» в исполнении оркестра «Таврический». Трансляция начнется в 20:00.

Главные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 9 мая. Телеканал будет транслировать основную программу:

10:00. Обращение президента РФ Владимира Путина.

10:20 — 12:30. Прямая трансляция памятных мероприятий с мемориалов в Волховском, Выборгском, Всеволожском и Гатчинском районах.

15:00 — 17:00. «Бессмертный полк — онлайн». В прямом эфире покажут ленинградцев с портретами родственников-ветеранов.

17:00 — 18:00. «Праздничный концерт к 75-летию Великой Победы». Оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло исполнит песни о войне.

19:00. Всероссийская минута молчания. Присоединиться к акции можно, выйдя на балкон или подойдя к окну с портретами воевавших родственников.

22:00. Праздничный салют ко Дню Победы.