Корью заболели 46 жителей Петербурга с начала года

В Петербурге вместе с пандемией коронавируса начинается эпидемия кори. С начала 2020 года городские медики диагностировали острое инфекционное вирусное заболевание у 46 человек.

Обо всем сообщили в пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора. Из всех случаев заражения в этом году 30 случаев пришлось на детей до 17 лет.

Эксперты отмечают, что корь передается воздушно-капельным путем и отличается высоким уровнем заразности. Заболевание выявляют почти у всех непривитых, которые контактировали с зараженными. Один инфицированный способен заразить еще 18 человек.

Среди первых симптомов кори наиболее часто встречаются температура тела 38-40 градусов, слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель и насморк. Через несколько дней у человека появляются мелкие беловатые высыпания на слизистой оболочке щек, а яркая сыпь появляется лишь на 3-5 день болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач объяснил, есть ли иммунитет к COVID-19 у переболевших ветрянкой и корью.