Врач объяснил, есть ли иммунитет к COVID-19 у переболевших ветрянкой и корью

Врач объяснил, есть ли иммунитет к COVID-19 у переболевших ветрянкой и корью
Шансы заразиться коронавирусом, вне зависимости от перенесённых ранее вирусных заболеваний, остаются высокими у всех. Фото: pixabay.com

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал, как влияет на возможность заразиться коронавирусом тот факт, что человек перенес ветрянку или корь.

По словам специалиста, такие представления не имеют научных обоснований. Более того, положительное влияние прививки против туберкулеза (БЦЖ), которую ставят при рождении всем российским детям, в случае с коронавирусом до сих пор не доказано.

К выводам о действенности противотуберкулезных вакцин пришли медики из США. Они собрали статистику, которая показывает, что в странах, где распространены программы по вакцинации против туберкулеза, заболеваемость меньше в десятки раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция лучше всего размножается в нынешней погоде, при температуре от +2 до +10 градусов.

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