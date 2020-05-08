Названия для трех фонтанов выберут петербуржцы

Жители Петербурга могут принять участие в голосовании за народные названия для трех городских безымянных фонтанов. Свой выбор можно сделать на сайте Петербургского Водоканала.

На официальном сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» до 15 мая будет идти голосование, в ходе которого петербуржцы смогут выбрать названия для трех фонтанов, которые будут реконструированы в этом году.

Так, горожане должны выбрать названия для композиции фонтанов на площади Победы (варианты — «Радужные», «Рубежные» и «Встречные»), фонтану на Лермонтовском проспекте, 41 (варианты — «Адмиралтейский», «Свадебный» и «Ансамбль»), а также фонтану на Приморском шоссе, 599/1 (варианты — «Лучистый» и «Приморский»).

Принять участие в голосовании может любой желающий

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять петербургских скверов получили названия.