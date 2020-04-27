Девять петербургских скверов получили названия

В Петербурге городское правительство утвердило постановлением названия безымянных сквером. Документ был составлен с учетом решения топонимической комиссии.
Постановление о присвоении девяти скверам названий опубликовано на сайте Смольного.
Так, ранее безымянные скверы получили названия Гаврский, Данилевский, Енотаевский, Лермонтовский, Елецкой, Мельцеровский, Смолячкова.
Один из скверов назвали «Луспекаевский сквер» в честь советского актера, заслуженного артиста РСФСР Павла Луспекаева, который проживал в доме №32 по Торжковской улице.
Еще одна зеленая зона на проспекте Непокоренных теперь носит название сквер Памяти.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сквере на набережной Черной речки установят светодиодное освещение. Сейчас сквер освещают 38 устаревших светильников с молочными шарами. Вместо них установить планируют новые светодиодные с чугунными опорами.