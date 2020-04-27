Девять петербургских скверов получили названия

Сквер в Петербурге. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Сквер в Петербурге. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В Петербурге городское правительство утвердило постановлением названия безымянных сквером. Документ был составлен с учетом решения топонимической комиссии.

Постановление о присвоении девяти скверам названий опубликовано на сайте Смольного.

Так, ранее безымянные скверы получили названия Гаврский, Данилевский, Енотаевский, Лермонтовский, Елецкой, Мельцеровский, Смолячкова.

Один из скверов назвали «Луспекаевский сквер» в честь советского актера, заслуженного артиста РСФСР Павла Луспекаева, который проживал в доме №32 по Торжковской улице.

Еще одна зеленая зона на проспекте Непокоренных теперь носит название сквер Памяти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сквере на набережной Черной речки установят светодиодное освещение. Сейчас сквер освещают 38 устаревших светильников с молочными шарами. Вместо них установить планируют новые светодиодные с чугунными опорами.