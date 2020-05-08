Минздрав допустил перенос ЕГЭ на осень

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что единый госэкзамен (ЕГЭ) в школах не получится провести в июне из-за коронавируса, и его необходимо перенести.
Министр заявил, что на проведение экзамена для одиннадцатиклассников в июне ориентироваться нельзя. По его словам, если эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России улучшится, то, возможно, ЕГЭ перенесут на август-сентябрь.
Кроме того, как сообщает ТАСС, в Рособрнадзор сейчас рассматривается возможность того, что ЕГЭ проведут в августе.
Изначально планировалось, что проведение ЕГЭ в России начнется 8 июня.
Ранее предполагалось, что из-за коронавируса экзамен может состояться в середине июля — начале августа. Об этом сообщал «Интерфакс».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских выпускников дистанционно подготовят к ЕГЭ и ОГЭ.