Минздрав допустил перенос ЕГЭ на осень

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что единый госэкзамен (ЕГЭ) в школах не получится провести в июне из-за коронавируса, и его необходимо перенести.

Министр заявил, что на проведение экзамена для одиннадцатиклассников в июне ориентироваться нельзя. По его словам, если эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России улучшится, то, возможно, ЕГЭ перенесут на август-сентябрь.

Кроме того, как сообщает ТАСС, в Рособрнадзор сейчас рассматривается возможность того, что ЕГЭ проведут в августе.

Изначально планировалось, что проведение ЕГЭ в России начнется 8 июня.

Ранее предполагалось, что из-за коронавируса экзамен может состояться в середине июля — начале августа. Об этом сообщал «Интерфакс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских выпускников дистанционно подготовят к ЕГЭ и ОГЭ.