В 34 населенных пунктах Ленобласти за сутки выявили коронавирус

В Ленинградской области зарегистрировано 1354 случая коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировано 1354 случая коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области подтвердили 91 новый случай коронавируса. Зараженные выявлены в 34 населенных пунктах.

Общее число заболевших достигло 1 тыс. 354 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб в пятницу, 8 мая.

Коронавирус подтвержден в 11 районах: Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском и Тосненском.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Сертолово — 16. В Гатчине выявлены 9 зараженных, в Мурино — 8, в Кудрово — 7, в Выборге и Шлиссельбурге — по 6.

Новые случаи коронавируса также подтверждены в Киришах, Старой Малуксе, Виллози, Новогорелово, Тосно, Беседе и других населенных пунктах.

Выздоровели с начала пандемии в Ленинградской области 366 человек, скончались 4.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики Ленинградской области получат от 25 до 80 тыс. рублей за работу с коронавирусными больными.