Торговая сеть «Лэнд» закрыла два супермаркета, открытых на месте SPAR

Торговая сеть «Лэнд» прекратила работу супермаркетов, открытых на месте магазинов обанкротившегося ТД «Интерторг».

Филиалы находились в центре Петербурга, на Фурштатской улице, и в отдаленном районе, на Комендантском проспекте. К сожалению, оба места оказались убыточными для владельца супермаркетов «Лэнд». В первом случае, магазин оказался рядом с еще одной продуктовой точкой и не выдержал конкуренции.

Кроме того, на доходы сети повлияла пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой обороты снизились на 30%. Причиной этого — местоположение супермаркетов, которые находились, по большей части, в торговых центрах, закрывшихся после объявления режима самоизоляции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 10 мая закрываются три гипермаркета «Карусель». На их месте должны появиться «Перекрестки».