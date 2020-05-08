В Гатчине построят новое общежитие для студентов

В нем смогут проживать 300 человек, обучающихся в местном колледже.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщили в комитете Госстройнадзора. В Гатчине разрешили возвести студенческое общежитие, в котором будут проживать обучающиеся в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского. Уже сейчас на стройплощадке начались подготовительные работы.

Напоминаем, что в учебное учреждение каждый год поступает около 600 студентов, из них большая часть – это иногородние, которым нужно где-то жить. Сейчас в распоряжении колледжа есть несколько зданий, но их недостаточно, чтобы обеспечить жильем всех студентов.

Отмечается, что в новом общежитии будет медицинский блок, тренажерный зал, прачечная. Парней и девушек поселят в разные места.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти продолжается благоустройство Памятников Победы. Всего в честь Дня Победы благоустроят более 1600 памятных мест. Мемориалы приводят в порядок с обязательным соблюдением противовирусных мер.