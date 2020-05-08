Петербуржцы в преддверии 9 мая отправились на прогулки

Индекс самоизоляции оставляет желать лучшего.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». В восемь часов вечера в Санкт-Петербурге было очень людно, несмотря на введенный режим самоизоляции. Индекс составил 3,2 балла, что лучше, чем днем, когда показатель опускался в «красную» зону. Чуть получше режим соблюдают жители Петергофа и Колпино. Москвичи же оказались сознательнее – там индекс самоизоляции равен 3,7 баллам.

Напоминаем, что петербуржцев просят не ходить в общественные места без масок и перчаток. Иначе гражданам грозит штраф за несоблюдением правил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции в Петербурге опустился ниже 2 баллов. Уже в 8:00 показатели опустились до 3,2 баллов. Наиболее критичной ситуация стала после полудня, когда индекс достиг 2 баллов, а с 13:00 до 15:00 количество людей на улице и вовсе оценивалась в 1,9 баллов.