Индекс самоизоляции в Петербурге опустился ниже 2 баллов

В Казани и Самаре по состоянию на 16:00 на улицах больше всего людей. Фото: "Яндекс.Карты"

В Казани и Самаре по состоянию на 16:00 на улицах больше всего людей. Фото: "Яндекс.Карты"

Северная столица продолжает устанавливать антирекорды по количеству людей на улицах. Несмотря на режим самоизоляции и рекомендации медиков и властей, горожане не хотят оставаться дома.

Каждый день индекс самоизоляции, основывающийся на данных, собираемых «Яндексом», опускается в «красную» зону7 Не стала исключением и предпраздничная пятница, 8 мая. Уже в 8:00 показатели опустились до 3,2 баллов. Наиболее критичной ситуация стала после полудня, когда индекс достиг 2 баллов, а с 13:00 до 15:00 количество людей на улице и вовсе оценивалась в 1,9 баллов.

По данным на 16:00 индекс самоизоляции в Петербурге составляет 2 балла. Отметим, что в целом по России он продолжает снижаться. Почти во всех крупных городах индекс меньше 3 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице режим самоизоляции продлен до 31 мая.