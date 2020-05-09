На Московском перевернулся фургон. МЧС и реанимация на месте

Утром 9 мая на пересечении Московского проспекта и улицы Типанова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фургона.

В результате ДТП фургон перевернулся.

«Один поехал на красный, другой выехал из другой полосы и решил быть первым. Если бы не торопился фургон, то легковушка могла спокойно и на красный проскочить или в автобус въехать», -пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ДПС, а также две бригады реанимации.

Официальной информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.