На КАД грузовик и BMW врезались в ограждение

Утром 9 мая на КАД по направлению к Мурманскому шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

«ДТП на КАД в сторону Мурманки между грузовичком и БМВ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, грузовик и легковушка влетели в ограждение. При этом больше всего пострадала иномарка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.