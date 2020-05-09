Руководство АПЛ опасается бунта со стороны футболистов в случае продолжения сезона

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) опасается, что некоторые игроки могут выступить против продолжения сезона в условиях пандемии коронавируса.

В руководстве АПЛ уверены, что в каждом клубе могут найтись несколько футболистов, которые выступят против возобновления сезона и потребуют завершить его досрочно, сообщает Mirror.

Приостановленный из-за коронавируса сезон в АПЛ может возобновиться на восьми-десяти нейтральных стадионах.

Напомним, чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 016 021 человек. Скончались 276 269, при этом 1 387 795 человек выздоровели.

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