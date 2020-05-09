Мужчину задержали за нападение на женщин в Буферном парке

Мужчину задержали за нападение на женщин в Буферном парке
Полиция задержала одного из подозреваемых. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на женщин в Буферном парке.

Нападение произошло 30 апреля у дома 9 по Петербургскому шоссе в городе Пушкине. Около 17:00 двое неизвестных под угрозой ножа заставили двух женщин отдать им свои вещи. Жертвами злоумышленников стали 58-летняя генеральный директор одной из фирм и 34-летняя глава отдела продаж коммерческой фирмы.

Первая женщина отдала злоумышленникам IPhone и 800 рублей, вторая — мобильный телефон Honor, 2 тыс. рублей и два золотых кольца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый задержан у дома 43 по проспекту Славы. Им оказался неработающий ранее судимый гражданин 1992 года рождения. Второго злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на сетевой магазин.

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