Станции метро «Адмиралтейская» и «Горьковская» в День Победы закроются в 21:00

Две станции метро закроются для пассажиров на час раньше. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Две станции метро закроются для пассажиров на час раньше. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Станции метро «Адмиралтейская» и «Горьковская» 9 мая заканчивают работу раньше обычного — в 21:00. Воспользоваться другими станциями горожане смогут до 22:00.

С 21 до 22 часов поезда будут проезжать «Адмиралтейскую» и «Горьковскую» без остановок. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В ведомстве уточнили, что общественный транспорт Петербурга в День Победы работает по графику выходного дня. В этом режиме он также действует в обычные дни в связи с пандемией коронавируса.

Воспользоваться наземным транспортом горожане могут до 23:00. Ночью транспорт не работает.

На линию 9 мая не вышли трамваи, курсирующие по маршруту №3.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метрополитен Петербурге будет работать с ограничениями до особого распоряжения. В связи с пандемией коронавируса ряд вестибюлей подземки закрыты. Поезда курсируют до 22:00.