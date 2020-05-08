Метро Петербурга будет работать до 22 часов с ограничениями до особого распоряжения

Работа петербургского метро не изменится, пока не будет дано особое распоряжение.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Все станции продолжат работу в полном объеме до 22:00. При этом, для входа и выхода пассажиров закрыт ряд вестибюлей станций, имеющих по два вестибюля, а также вестибюли пересадочных станций. Пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями.

Как сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», станцию метро «Новокрестовская» полностью закроют. Она не пользуется популярностью, из-за чего поезда будут временно проезжать без остановки.

Также вестибюли закрыты на таких станциях, как «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Технологический институт 1», «Площадь Восстания» и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут купить маски в метро.