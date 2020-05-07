Петербуржцы смогут купить маски в метро

Власти вводят обязательный масочный режим уже в ближайшем будущем.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он заявил, что в городе будут вводить обязательный масочный режим. Петербуржцы отмечают в социальных сетях, что защитные средства сейчас – настоящий дефицит. Бывает и такое, что цены на них сильно завышают, поэтому покупка становится непосильной. Елин отметил, что маски и перчатки будут продавать в вестибюлях метро – там установят вендинговые автоматы.

Напоминаем, что в Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая. В Петербурге заявили, что также не готовы к ослаблению мер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус больше опасен для мужчин, чем для женщин. Дело в том, что они чаще ведут не здоровый образ жизни. Так, россиянки реже мужчин курят и употребляют алкоголь, поэтому они умирают раньше и подвержены болезням.