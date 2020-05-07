Коронавирус больше опасен для мужчин, чем для женщин

Эксперты объяснили, почему от инфекции чаще страдают мужчины.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем пишет «МК», ссылаясь на инфекциониста Николая Малышева. Он заявил, что мужчины и правда хуже женщин переносят заражение коронавирусом. Дело в том, что они чаще ведут не здоровый образ жизни. Так, россиянки реже мужчин курят и употребляют алкоголь, поэтому они умирают раньше и подвержены болезням.

«Различие в тканях тел мужчин и женщин здесь ни при чем — и то, что при трансплантации органов пол не учитывается, тому лучшее подтверждение»,

— объяснил Малышев.

Он также подчеркнул, что говорит именно о коронавирусе, а не обо всех случаях. Напоминаем, что во всем мире зараженных насчитывают около 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч пациентов уже погибли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая. Меры предосторожности будут продлены, так как ситуацию нельзя назвать стабильной.