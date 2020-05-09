Мотоциклист пострадал после столкновения с Toyota в Колпино

ДТП с мотоциклом в Колпино. Фото: vk.com/dorinspb

ДТП с мотоциклом в Колпино. Фото: vk.com/dorinspb

В Колпинском районе Петербурга 9 мая произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Toyota. Водители не смогли поделить дорогу на пересечении улиц Братьев Радченко и Пролетарской.

По предварительной информации, авария произошла около 11:30 часов. Автомобиль при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Honda. В результате чего случилось столкновение.

«Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем мотоцикла находился мужчина 1985 года рождения.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти отметила резкий рост ДТП с участием мототранспорта. За первую неделю мая зарегистрировано 14 таких аварий, в которых скончались три человека и 16 получили травмы.