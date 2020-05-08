С начала мая в Петербурге и Ленобласти произошло 14 ДТП с мотоциклами

ДТП с мотоциклом на Московском проспекте. Фото: vk.com/dorinspb

ДТП с мотоциклом на Московском проспекте. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге и Ленобласти резко увеличилось количество ДТП с участием мототранспорта. За первую неделю мая на дорогах произошло 14 аварий.

В результате ДТП с мотоциклами погибли три человека, 16 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Так, поздним вечером 1 мая во Всеволожском районе Ленобласти водитель на мотоцикле Honda столкнулся с автомобилем, ехавшем по встречке. Пять дней спустя он скончался.

Еще одна авария произошла около 20 часов 5 мая в Московском районе Петербурга. Мужчина на мотоцикле Honda врезался в Daewoo Nexia и погиб на месте до приезда скорой. Пассажира мотоцикла, а также водителя иномарки госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Сланцевском районе Ленобласти вечером 7 мая водитель Daewoo Nexia не предоставил преимущество мотоциклисту. В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения, а после скончался в больнице.

Госавтоинспекция призывает водителей и мотоциклистов соблюдать ПДД, быть внимательными на дороге, избегать резки маневров и перестроений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 8 мая мотоциклиста госпитализировали после ДТП с фурой на улице Тельмана.