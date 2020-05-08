Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после встречи с фурой на Тельмана

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла и фуры. Одного из водителей увезли на «скорой», он получил тяжелые травмы.

Все произошло сегодня, 8 мая, у дома №27 на улице Тельмана. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в УГИБДД по городу, по предварительным данным, мужчина 1992 года рождения, управляя мотоциклом , столкнулся с большегрузом под управлением мужчины 1966 года рождения.

В результате аварии водитель мотоцикла был госпитализирован. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино на «зебре» сбили пенсионера. Пожилого горожанина госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии. Сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства дорожного инцидента.