Лукашенко ответил на критику за проведение парада Победы

В Минске прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белоруссия стала единственной страной на постсоветском пространстве, не отказавшейся от массовых мероприятий 9 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже мысль об изменении традиций недопустима. Однако «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире» существуют люди, которые осуждают страну за проведение парада в условиях пандемии коронавируса.

«Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов», — сказал Лукашенко.

Отказаться от парада Белоруссия, по словам главы страны, не могла, так как на неё смотрят глаза погибших солдат, замученных партизан, стариков, женщин и детей Хатыни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Лукашенко заявил о снижении смерти от коронавируса в Белоруссии на 1,5%. Такой показатель президент назвал хорошим.