Лукашенко, рассуждая о коронавирусе, заявил, что в Беларуси снизилась смертность

От коронавируса в Беларуси скончались более 90 человек. Фото: http://www.president.gov.by/

От коронавируса в Беларуси скончались более 90 человек. Фото: http://www.president.gov.by/

Политик рад такой статистике, ведь во всем мире бушует коронавирус.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем передает агентство Sputnik Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что смертность в Беларуси снизилась на 1,5% с начала 2020 года. Такой показатель политик назвал хорошим и надеется, что до конца года смертность продолжит снижаться. Он также отметил, что пока в остальных государствах смертность растет, Беларусь отличилась в хорошем смысле.

На данный момент в стране от коронавируса умерли 97 пациентов, в то время как из-за болезней систем кровообращения скончались 25 тысяч человек, а от онкологии 6,4 тысячи. Поразило Лукашенко то, что белорусы умирают от отправления алкоголем – таких оказался 482 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад Победы. Политик подчеркнул, что огромное количество людей ждут, что мероприятие состоится.