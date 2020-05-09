Российский подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины. Устройство опустилось на глубину 10 тыс. 28 метров.

Аппарат достиг своей цели в 22:34 по московскому времени 8 мая, рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ). На дне Марианской впадины аппарат установил вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов», — сообщили в ФПИ.

За это время подводный аппарат успел провести картографирование, изучить параметры морской среды и сделать фото и видео дна.

Ранее генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков рассказал о масштабном проекте по строительству батискафов для погружения на дно Марианской впадины. Работа над ним началась в 2019 году.