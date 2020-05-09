Российский подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Автономный глубоководный аппарат "Витязь". Фото: ФПИ

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины. Устройство опустилось на глубину 10 тыс. 28 метров.

Аппарат достиг своей цели в 22:34 по московскому времени 8 мая, рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ). На дне Марианской впадины аппарат установил вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов», — сообщили в ФПИ.

За это время подводный аппарат успел провести картографирование, изучить параметры морской среды и сделать фото и видео дна.

Ранее генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков рассказал о масштабном проекте по строительству батискафов для погружения на дно Марианской впадины. Работа над ним началась в 2019 году.

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Российский подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
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