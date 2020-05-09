Ограничения по коронавирусу в Петербурге продлены до 31 мая

Жителям Северной столицы придется соблюдать введенные в городе запреты и ограничения еще до конца мая.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в Петербурге продлили коронавирусные запреты и ограничения в рамках режима повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал градоначальник Александр Беглов вечером в субботу, 9 мая.

«В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая», — говорится в сообщении городской администрации.

Сохранение ограничений связано с ростом числа зараженных новым типом коронавируса жителей города. С 1 марта в городе выявлено около семи тысяч заболевших, из которых выздоровело 1662 человека. Внебольничная пневмония диагностирована у более чем 10 тысяч человек, выздоровело — 5593.

Кроме того, в Смольном напомнили, что с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим во всех общественных местах. Горожане будут обязаны носить защитные маски и перчатки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав предупредил о новой волне коронавируса при нарушении «масочного режима».