Минздрав предупредил о новой волне коронавируса при нарушении «масочного режима»

В Минздраве РФ рассказали, к каким последствиям может привести нарушение россиянами ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с COVID-19.

Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава профессор Владимир Чуланов предупредил, что если россияне откажутся носить маски в общественных местах, то это может привести к росту числа зараженных и новой волны пандемии. Он предупредил, что это может повлечь за собой введение дополнительных ограничений.

Чуланов призвал всех граждан носить маски в любых общественных местах и напомнил, что ношение маски зараженным вирусом человеком препятствуют распространению инфекции, а здоровых защищают от заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума.