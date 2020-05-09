Жителя Всеволожского района переехал квадроцикл

Мужчину из Всеволожского района Ленинградской области сбил квадроцикл, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария с участием квадроцикла и пешехода произошла вечером в субботу, 9 мая, в деревне Борисова Грива. Местные жители, которые стали свидетелями ДТП, рассказали, что квадроциклом управлял пьяный водитель. Он не справился с управлением, влетел в столб и сбил пешехода.

Виновник ДТП попытался сбежать с места происшествия, однако его успели остановить. Авария, к счастью, обошлась без жертв. Сейчас на месте работают медики, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим. По всей видимости, кто-то из них получил травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист пострадал после столкновения с Toyota в Колпино.