Жителя Всеволожского района переехал квадроцикл

Жителя Всеволожского района переехал квадроцикл
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Мужчину из Всеволожского района Ленинградской области сбил квадроцикл, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария с участием квадроцикла и пешехода произошла вечером в субботу, 9 мая, в деревне Борисова Грива. Местные жители, которые стали свидетелями ДТП, рассказали, что квадроциклом управлял пьяный водитель. Он не справился с управлением, влетел в столб и сбил пешехода.

Виновник ДТП попытался сбежать с места происшествия, однако его успели остановить. Авария, к счастью, обошлась без жертв. Сейчас на месте работают медики, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим. По всей видимости, кто-то из них получил травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист пострадал после столкновения с Toyota в Колпино.

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Жителя Всеволожского района переехал квадроцикл
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