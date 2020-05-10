На проспекте Просвещения произошло смертельное ДТП

ДТП на проспекте Просвещения закончилось гибелью. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

ДТП на проспекте Просвещения закончилось гибелью. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

В ночь на 10 мая в Выборгском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Массовое ДТП произошло на пересечении улицы Есенина и проспекта Просвещения.

По словам очевидцев, виновник ДТП был за рулём Mazda CX7 и находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Массовое ДТП на пересечении Просвещения и Есенина. Один погибший из черного Соляриса. Виновник водитель белой cx7 был с признаками САО», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, серьезно пострадал автомобиль такси Hyuindai Solaris и ещё одна иномарка. Кроме того, у третьей машины поврежден передний бампер.

В результате ДТП погиб человек, который находился в Hyuindai Solaris.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.