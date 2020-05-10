Под Петербургом Lada врезалась в лося. Водитель погиб

В Волховском районе Ленобласти авария с участием лося закончилась смертью водителя Lada. Трое его пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, попали в больницу.
ДТП произошла вечером 9 мая на дороге Кисельня – Плеханово – Хвалово, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
За рулем отечественного автомобиля находился 28-летний водитель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.