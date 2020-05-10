Под Петербургом Lada врезалась в лося. Водитель погиб

Под Петербургом Lada врезалась в лося. Водитель погиб
Трое его пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, попали в больницу.Фото: Pixabay

В Волховском районе Ленобласти авария с участием лося закончилась смертью водителя Lada. Трое его пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, попали в больницу.

ДТП произошла вечером 9 мая на дороге Кисельня – Плеханово – Хвалово, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За рулем отечественного автомобиля находился 28-летний водитель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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Под Петербургом Lada врезалась в лося. Водитель погиб
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