В Пушкинском районе женщина чуть не зарезала своего сожителя

В Пушкинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина 1959 года рождения обратилась в полицию и сообщила, что нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Выяснилось, что пара распивала алкоголь, потом возникла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла ножевое ранение мужчине 1961 года рождения.

Пострадавший был госпитализирован с различными травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.