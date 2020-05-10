В Тосненском районе в День Победы мужчина открыл стрельбу

В Тосненском районе в День Победы мужчина открыл стрельбу
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Тосненском районе в поселке Федоровское у дома по 6-му Счастливому проезду произошла стрельба.

Инцидент произошел ночью 9 мая.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 1975 года рождения, у которого изъято ружье Сайга. Выяснилось, что он несколько раз выстрелил охотничьего ружья в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений.

К счастью, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.

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