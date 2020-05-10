Нетрезвая гостья на Бутлерова ударила ножом своего собутыльника

Сотрудники полиции задержали безработную петербурженку, которая подозревается в нанесении ножевого ранения мужчине в Калининском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Бутлерова ранен человек. По подозрению на месте происшествия задержали безработную петербурженку 1997 года рождения.

Выяснилось, что девушка под утро 10 мая пришла в гости и распивала с хозяином квартиры алкоголь. Завязалась ссора, в ходе которого подозреваемая ударила ножом мужчину 1969 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.