В «Ленте» многодетную мать обвинили в кражах

В &#171;Ленте&#187; многодетную мать обвинили в кражах
Женщина совершила краж на 15 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Женщина прятала продукты в коляске.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на собственные источники. В «Ленте» на Уральской улице пресекли попытку украсть продукты. Женщина с детьми прятала в коляску яйца и другие товары, за которые не собиралась платить. В магазине уверены, что это не первый раз, когда гражданка совершает преступление. По предварительным данным, она украла продуктов на 15 тысяч рублей. «Лента» обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой разобраться в инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в магазинах Петербурга за день пресекли три кражи на 17 тысяч. Первый сигнал поступил правоохранителям из гипермаркета на Бухарестской улице. Прибывший на место патрульный наряд задержал на месте мужчину, который пронес мимо кассы товаров на 7 тыс. рублей.

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