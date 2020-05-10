В Приморском районе мужчина выстрелил в другого из травмата

Подозреваемый в преступлении уже задержан.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Все случилось в это воскресенье на Планерной улице. Там двое мужчин распивали алкогольные напитки в одной из квартир. В какой-то момент один из них разозлился на другого, достал травматический пистолет и выстрелил в собутыльника. После этого злоумышленник покинул квартиру, на место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов смогли найти место жительства стрелявшего, но так как он не хотел открывать дверь, ее пришлось взламывать.

Подозреваемым оказался петербуржцев 58 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пара с пистолетом ради водки выстрелила в сотрудников магазина во Всеволожске. Когда сотрудники магазина попытались их задержать, мужчина достал пистолет и выстрелил три раза в сторону персонала. Затем произвел еще пять выстрелов. После чего скрылся вместе с соучастницей и водкой.