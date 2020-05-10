В Волховском районе в ДТП пострадал мотоциклист

В Волховском районе в ДТП пострадал мотоциклист
Мотоциклист был доставлен в медучреждение. Фото: pixabay

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 99-м километре автодороги Зуево — Новая Ладога. По предварительным данным, мотоциклист не рассчитал скорость и дистанцию, что стало причиной ДТП – он въехал в «Хендай». В результате он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Напоминаем, что недавно также получил травмы мотоциклист в Ломоносовском районе. Стоит отметить, что количество подобных аварий увеличилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Новгородом в ДТП разбились полицейский и подозреваемый в похищении человека с Торжковского рынка. Они погибли на месте, еще один страж порядка доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

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