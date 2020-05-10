Под Новгородом в ДТП разбились полицейский и подозреваемый в похищении человека с Торжковского рынка

Водитель "Тойоты" и потерпевший" не пострадали, так как передвигались на другом авто. Фото: Baltphoto

Водитель "Тойоты" и потерпевший" не пострадали, так как передвигались на другом авто. Фото: Baltphoto

В Новгородской области полицейские задержали подозреваемого в похищении человека с Торжковского рынка. При его транспортировке в город произошло ДТП, подозреваемый и сопровождавший его сотрудник правоохранительных органов погибли.

Днем 9 мая в полицию обратился 43-летний адвокат, который заявил, что на Торжковском рынке его подзащитного куда-то увезли неизвестные. Оказалось, что в результате разговора с незнакомцем, потерпевший мужчина сел в «Тойоту Камри» и отправился в неустановленном направлении.

Машину немедленно объявили в розыск, и выяснилось, что иномарка движется по трассе «Россия» в сторону Новгорода. Областным полицейским удалось остановить автомобиль, в котором находились трое: 64-летний потерпевший, водитель авто и мужчина с фальшивыми документами сотрудника правоохранительных органов.

При возвращении в Петербург «УАЗ» с подозреваемым по неизвестной причине съехал в кювет и перевернулся. Полицейский и предполагаемый злоумышленник погибли на месте, еще один страж порядка доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

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