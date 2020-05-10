В Невском районе задержан хулиган, который открыл стрельбу с балкона

Накануне во дворе дома по улице Крыленко произошла стрельба. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Инцидент произошел вечером 9 мая.

Выяснилось, что мужчина стал стрелять с балкона квартиры одного из домов улице Крыленко. Двери в указанную квартиру никто не открыл. Соседи рассказали, что в этой квартире проживает мужчина 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мужчина доставлен в полицию для разбирательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.