Россиянин разозлился и кинул гранату в шумную толпу

В результате пострадали 11 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Все случилось в Ставрополье в поселке Приэтокском на улице Молодежной. Там во дворе одного из жилых домов собралась толпа, отмечавшая какой-то праздник. Шумная компания разозлила одного из местных жителей, который кинул в людей гранату. В результате из 18 человек пострадали 11. Трое получили тяжелые травмы, пятеро – травмы средней тяжести. Еще трое говорят о контузии. Отмечается, что ни один ребенок не травмирован.

Подозреваемого в инциденте задержали. По предварительным данным, мужчина был пьян. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге росгвардейцам сообщили о гранате. Найденный предмет оказался не опасен и уже отправлен на утилизацию.