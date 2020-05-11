В Пулково в понедельник отменили 11 рейсов

В Северной столице продолжают отменять авиарейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Самолеты не полетят в Москву, Сочи, Сургут и еще ряд городов России.

В понедельник, 11 мая, самолеты не вылетят по 11 направлениям. Изменения в расписании затронули работу авиакомпаний Red Wings, «ЮТэйр», S7, «Аэрофлота» и других. Вылет самолетов был запланирован на разное время.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, отменен вылет рейсов в Сочи, Тюмень, Калининград, Москву, Симферополь, Красноярск, Новосибирск и Сургут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Санкт-Петербурга с 12 мая обязали носить маски и перчатки в общественных местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.. Горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также на улице.