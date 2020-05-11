Врач рассказала о простом способе укрепления иммунитета на самоизоляции

На сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки. Фото: pixabay

На сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки. Фото: pixabay

Полноценный сон способствует укреплению иммунитета человека. Такое заявление сделал врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

По ее словам, на сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки, а большинству людей требуется 7-8 часов.

Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнула, что в период пандемии коронавируса важно уделить внимание сбалансированному питанию. И добавила, что сейчас не время для диет и голодания. Также специалист отметила важность физической нагрузки, которая позволит снизить стресс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здоровье россиян может ухудшиться после пандемии. В Минздраве России рассказали, что граждане должны быть готовы к обострению хронических заболевания после пандемии коронавируса, в связи с чем общие показатели здоровья россиян снизятся.