На Энгельса столкнувшиеся иномарки перекрыли проезд трамваям

На Энгельса столкнувшиеся иномарки перекрыли проезд трамваям
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today.

В Выборгском районе Петербурга произошла авария с участием двух иномарок. Один из участников дорожного инцидента теперь мешает проезду трамваев.

Все случилось сегодня утром, 11 мая, на проспекте Энгельса. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделись водители авто марок Volkswagen Polo и внедорожник Mercedes. На фотографиях видно, что вторая иномарка после аварии «взобралась» на разделитель, между трамвайных рельсов. Красная легковушка получила повреждения передней части: у машины смят капот и бампер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадал мотоциклист. По предварительным данным, водитель не рассчитал скорость и дистанцию, что стало причиной аварии.

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