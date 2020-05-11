Пешеход погиб под колесами неизвестного авто в Ленобласти

Пешеход погиб под колесами неизвестного авто в Ленобласти
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Фото: flickr.com

Областные правоохранители разыскивают водителя неустановленного авто, который сбил мужчину на трассе в Кировском районе. Личность водителя также не установлена.

Об всем сообщает региональное управление ГИБДД ГУ МВД России в понедельник, 11 мая. Дорожное происшествие, унесшее жизнь человека, произошло на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Мужчина попал под колеса неустановленного автомобиля вне зоны пешеходного перехода, в результате чего получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Злоумышленник решил попытаться избежать наказания и скрылся с места ДТП.

Погибшему около 50 лет на вид. На данный момент известно только это, его личность устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения произошло смертельное ДТП.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария ленобласть смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались три человека
Россия вошла в тройку стран, где больше всего заразившихся коронавирусом
Синоптики обещают резкое похолодание в европейской части России
Власти Петербурга назвали условия начала роботы для предприятий, ...
Петербуржцы теперь могут купить маски в аппарате на «Чернышевской»
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти три тысячи человек
На Сенном рынке 200 человек столпилось около одной продуктовой точки
Попавшие в Ленэкспо инфицированные Covid-19 жалуются на ...