Пешеход погиб под колесами неизвестного авто в Ленобласти

Областные правоохранители разыскивают водителя неустановленного авто, который сбил мужчину на трассе в Кировском районе. Личность водителя также не установлена.

Об всем сообщает региональное управление ГИБДД ГУ МВД России в понедельник, 11 мая. Дорожное происшествие, унесшее жизнь человека, произошло на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Мужчина попал под колеса неустановленного автомобиля вне зоны пешеходного перехода, в результате чего получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Злоумышленник решил попытаться избежать наказания и скрылся с места ДТП.

Погибшему около 50 лет на вид. На данный момент известно только это, его личность устанавливается.

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