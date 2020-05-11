Попавшие в Ленэкспо инфицированные Covid-19 жалуются на «раритетные» одеяла

Попавшие в Ленэкспо инфицированные Covid-19 жалуются на &#171;раритетные&#187; одеяла
"Раритетные" одеяла в Ленэкспо Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Жители Петербурга продолжают делиться в социальных сетях подробностями содержания во временном госпитале в «Ленэкспо». На этот раз горожане показали одеяла, которые выдают пациентам.

Оказалось, что инфицированные коронавиурсом нового типа получают одеяла 1999-го года выпуска.

«Выдают раритетные одеяла», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с завтрашнего дня жителей Северной столицы будут штрафовать за выход на улицу без масок и перчаток. В Комитете по вопросам правопорядка и безопасности города назвали сумму штрафа за нарушение «масочного режима».

Напомним, с 12 мая все горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также на улице.

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