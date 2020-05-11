На Сенном рынке 200 человек столпилось около одной продуктовой точки

Виновника массового скопления людей на Сенном рынке в центре Петербурга доставили в отдел и составили протокол.

В воскресенье, 10 мая, охранник Сенного рынка сообщил в полицию о массовом скоплении людей. На месте стражи порядка установили, что утром на территории рынка одновременно находились около двух сотен человек. Все они стояли около одной продуктовой точки, нарушая ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Полиция задержала 43-летнего организатора, который арендует точку на рынке.

«В отношении него полицией составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Территорию рынка закрыли, а помещения опечатали. К ответственности также привлекли юрлицо, осуществляющее эксплуатацию рынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав предупредил о новой волне коронавируса при нарушении «масочного режима».