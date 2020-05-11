На Сенном рынке 200 человек столпилось около одной продуктовой точки

На Сенном рынке 200 человек столпилось около одной продуктовой точки
Полиция составила протокол. Фото: flickr

Виновника массового скопления людей на Сенном рынке в центре Петербурга доставили в отдел и составили протокол.

В воскресенье, 10 мая, охранник Сенного рынка сообщил в полицию о массовом скоплении людей. На месте стражи порядка установили, что утром на территории рынка одновременно находились около двух сотен человек. Все они стояли около одной продуктовой точки, нарушая ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Полиция задержала 43-летнего организатора, который арендует точку на рынке.

«В отношении него полицией составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Территорию рынка закрыли, а помещения опечатали. К ответственности также привлекли юрлицо, осуществляющее эксплуатацию рынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав предупредил о новой волне коронавируса при нарушении «масочного режима».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
места массового скопления людей новости спб протокол сенной рынок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались три человека
Россия вошла в тройку стран, где больше всего заразившихся коронавирусом
Синоптики обещают резкое похолодание в европейской части России
Власти Петербурга назвали условия начала роботы для предприятий, ...
Петербуржцы теперь могут купить маски в аппарате на «Чернышевской»
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти три тысячи человек
На Сенном рынке 200 человек столпилось около одной продуктовой точки
Попавшие в Ленэкспо инфицированные Covid-19 жалуются на ...