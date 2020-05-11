Власти Петербурга назвали условия начала роботы для предприятий, возобновляющих работу с 12 мая

Власти Петербурга назвали условия начала роботы для предприятий, возобновляющих работу с 12 мая
Работников должны обеспечить средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Фото: pixabay

Петербургские предприятия, которые смогут вернуться к работе 12 мая, должны будут следовать утвержденным стандартам безопасной деятельности.

Так, в соответствии с подписанным 9 мая 2020 года губернатором Александром Бегловым постановлением ряд предприятий сможет вернуться к прежнему рабочему режиму. До 18 мая или до начала деятельности организации и ИП должны принять локальные уставы, утверждающие Стандарт безопасной деятельности. Эти правила также касаются тех организаций, которые работали уже в апреле.

Как сообщили в администрации градоначальника, речь идет о требованиях к санитарному режиму, личной гигиене работников, организации питания и других аспектов деятельности предприятий в условиях распространения коронавируса.

Кроме того, предприятиям необходимо установить численность и перечень сотрудников, которые работают непосредственно в организации, а также указать тех, кто трудится на удаленке. К работе не должны допускаться сотрудники с температурой 37,0 и выше, а также при признаках ОРВИ. Работников также должны обеспечить средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Рабочие места, если производится контакт с посетителем, нужно оснастить устройствами, которые будут защищать от прямой капельной инфекции. Строгие требования также должны предъявляться к санитарной обработке помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с завтрашнего дня петербуржцев будут штрафовать за выход на улицу без масок и перчаток.

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