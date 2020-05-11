В Петербурге за сутки от коронавируса скончались три человека

Обстоятельства смерти пациентов пока не уточняются. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

Обстоятельства смерти пациентов пока не уточняются. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Петербурге от коронавируса скончались еще три человека. Болезнь продолжает набирать обороты.

Обо всем стало известно в понедельник, 11 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, к настоящему моменту число жертв с начала пандемии выросло до 56.

Обстоятельства их смерти пока не уточняются.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга назвали условия начала роботы для предприятий, возобновляющих работу с 12 мая. Речь идет о требованиях к санитарному режиму, личной гигиене работников, организации питания и других аспектов деятельности предприятий в условиях распространения коронавируса.