В Петербурге за сутки от коронавируса скончались три человека

В Петербурге от коронавируса скончались еще три человека. Болезнь продолжает набирать обороты.
Обо всем стало известно в понедельник, 11 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, к настоящему моменту число жертв с начала пандемии выросло до 56.
Обстоятельства их смерти пока не уточняются.
Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга назвали условия начала роботы для предприятий, возобновляющих работу с 12 мая. Речь идет о требованиях к санитарному режиму, личной гигиене работников, организации питания и других аспектов деятельности предприятий в условиях распространения коронавируса.