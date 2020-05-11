За сутки в Петербурге выздоровели семь человек с Covid-19

В Северной столице медикам удалось вылечить от коронавируса еще семь человек.

Обо всем стало известно сегодня, 11 мая. Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус», пациенты полностью избавились от инфекции и были отпущены домой.

За все время пандемии в городе удалось вылечить 1 681 зараженного Covid-19. Всего в Петербурге инфекцию подхватили 7 711 человек.

Напомним, горожан просят соблюдать режим самоизоляции, не выходить на улицу без необходимости. С завтрашнего дня в Петербурге вводится «масочный режим». Все горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, а также на улице. Нарушителям будет грозить штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус унес жизни еще трех человек. Обстоятельства их смерти пока не уточняются.