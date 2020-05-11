На Невском остановили таксиста, работающего «под кайфом»

В Центральном районе Петербурга правоохранители остановили таксиста, который, как оказалось, управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Обо всем стало известно сегодня, 11 мая. Кадрами служебной машины поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «Вконтакте».

Водителя задержали накануне вечером прямо на Невском проспекте. 33-летний мужчина управлял такси и находился в наркотическом опьянении. Его автомобиль эвакуировали, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные мужчины побили охранника в магазине на Ленсовета и вынесли продуктов на 1,6 тыс. рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в преступлении.