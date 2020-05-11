Неизвестные побили охранника в магазине на Ленсовета и вынесли продуктов на 1,6 тысяч

Несколько человек ворвались в магазин. Фото: pixabay

Несколько человек ворвались в магазин. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранители задержали пятерых мужчин по подозрению в ограблении магазина в Московском районе.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 10 мая, в помещении на улице Ленсовета. В отдел полиции обратился директор магазина. Он рассказал, что днем несколько человек ворвались в торговый зал, ударили охранника и скрылись на автомобиле ВАЗ.

Как сообщает Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, вместе они собрались, чтобы похитить продуктов на 1,6 тыс. рублей.

В тот же день, стражи порядка поймали злоумышленников на Кронштадтской площади. Им – от 16 до 27 лет. Похищенное у них изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе трое неизвестных связали и ограбили двух женщин. По факту грабежа возбудили уголовное дело.